AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 3 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

📌 Ore 8.45 Capigruppo. Biblioteca del Presidente

PRESIDENTE

📌 Ore 10 Centro congressi nazionale. Convegno “UTILITALIA 2035. Costruiamo insieme i prossimi 10 anni di futuro”

📌 Ore 11 Direzione generale dell’INAIL. Presentazione del Rapporto Annuale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

📌14.30 Sala della Regina. Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune. Diretta webtv

📌16 Studio del Presidente. Incontro con l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, S.E. Hans-Dieter Lucas

AULA

📌 Ore 9.30

Ddl promozione delle zone montane

Mozioni Dazi Usa

Pdl Modifica codice privacy e istituzione Giornata nazionale delle persone scomparse

COMMISSIONI

📌8.30_Esteri e Difesa di Camera e Senato_Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice NATO svolto a L’Aja dal 24 al 25 giugno 2025 (Aula convegni Senato)

📌8.30_Semplificazione_Audizione Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti

📌8.30_Femminicidio_Audizione Viceprefetto Alessia Caruso, Dirigente per il coordinamento e Affari generali, Vicario del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti

📌8.30_Antimafia-Comitato protezione minori_Audizione di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

EVENTI

📌10 Aula dei Gruppi parlamentari. Strategie e prospettive per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia. Partecipa il segretario di Presidenza, Alessandro Colucci. Diretta webtv

📌10 Sala Matteotti. Lombosciatalgia emergenza globale

📌15 Sala del Refettorio. Evoluzione della riforma della giustizia tributaria: analisi concrete tra criticità e proposte di revisioni – Riforma della giurisdizione delle corti di giustizia. Partecipa il segretario di presidenza, Stefano Vaccari. Diretta webtv

📌15 Sala Matteotti. Stati generali del gioco – La riforma nasca dal confronto e rimetta al centro la tutela della persona. Partecipa il segretario di presidenza, Stefano Vaccari. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Fiaip monitora andamento del mercato immobiliare turistico in Italia. Alessia Ambrosi

📌11.30 – 33esima Edizione Peperoncino Festival Diamante. Francesco Battistoni

📌13 La nuova regolamentazione sui Data Center. Vincenzo Amich

📌16 Conferenza ANGI. Alessandro Colucci

📌17.30 Presentazione Expo Village Italy. Simone Billi