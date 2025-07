(ACON) CARCERI. GARANTE: IN 44QUARANTAQUATTRO44 C’ DIMENSIONE UMANA DETENUTI

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 (ACON) Trieste, 2 lug – “Aiutatemi a non avere paura”.

“Aiutatemi ad avere 100 grammi di cibo al giorno”. “Aiutatemi ad

amare chi desidero”. Sono solo alcune delle grida raccolte nel

libro “44 QUARANTAQUATTRO 44 – La consapevolezza dei diritti in

carcere” dall’Osservatorio internazionale sulla legalit? (Oisl)

di Trieste grazie ai finanziamenti della Fondazione Casali e

presentato nella biblioteca Livio Paladin del Consiglio

regionale, a Trieste.

La pubblicazione ? il risultato di una importante ricerca

compiuta grazie alla collaborazione di 44, appunto, tra detenuti

e detenute di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche dei

duecento a cui ? stato chiesto di partecipare, oltre che delle

direzioni penitenziarie interessate e del loro personale, con il

contributo attivo del criminologo Pierpaolo Martucci e

dell’avvocata Soraya Pedone dell’Oisl.

Enrico Sbriglia, che dell’Osservatorio ? il presidente oltre che

il Garante regionale dei diritti della persona, ha curato

l’insieme del libro, in cui ha espresso delle considerazioni che

ha rimarcato anche alla presentazione: “Abbiamo chiesto alle

persone carcerate di spiegarci cosa e quali siano, per loro, i

diritti. Dalle risposte ? emersa la loro dimensione umana.

Abbiamo capito che diritti per noi acquisiti, scontati, per

quelle persone sono invece diritti che vengono prima di tutto”.

Un concetto poi ribadito da Martucci e Pedone, che hanno fatto

sapere come al primo posto sia emerso il diritto alla libert?,

seguito da quello alla salute e terzo al lavoro, riflettendo sul

fatto che solo il 2% di coloro che, una volta usciti, hanno

trovato un lavoro, poi ritorna in carcere.

Non solo, perch? da Sbriglia si ? appreso pure che a fronte di

62.761 carcerati in Italia, la capienza regolamentare ? di 51.290

posti, a cui andrebbero sottratte le stanze inutilizzabili; di

tutti i carcerati, sono 47mila i condannati e di questi solo l’1%

gode della semi-libert?. Dalla Pedone che il 40% assume

psicofarmaci giornalmente e il 9% accusa una malattia psichica

grave; il 38% ? affetto da dipendenza da alcol o droga. Da

Martucci che le strutture carcerarie, datate 1975, erano state

concepite in anni di tumulti come luogo per una pena negoziale

(se fai il bravo, dopo un po’ esci), oggi invece c’? bisogno che

cambino a cominciare dalle loro caratteristiche architettoniche

affinch? anche chi vi vive cambi.

“Considerate che tutte le carceri sono dirette da magistrati”, ha

lanciato il sasso Sbriglia, affermando poi: “La nostra, messa in

questo libro, ? la testimonianza laica di una rispettosit? della

vita”.

Presente all’evento, anche la consigliera regionale Giulia

Massolino, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, in

qualit? di presidente della Commissione di vigilanza della

biblioteca. “Noi consideriamo le pubblicazione che mettiamo a

disposizione un ‘ponte’ tra il Consiglio regionale e i

cittadini”, ha detto Massolino, approfittandone per far presente

“una richiesta di audizioni sulla condizione delle carceri

inevasa da pi? di un anno, dove si potrebbero mettere a confronto

gli organi di garanzia regionali e comunali, oltre alle

esperienze dei professionisti del settore sociale”.

“Il tema della sicurezza ? di livello statale, ma altri come

welfare, formazione, occupazione e salute sono concorrenti se non

esclusivi della Regione”, le ha dato manforte Sbriglia.

ACON/RCM-fa

021908 LUG 25