(ACON) CARCERI. MASSOLINO (PAT-CIV): BENE LIBRO SBRIGLIA MA SE NE PARLI IN CR

(ACON) Trieste, 2 lug – "La partecipata presentazione del libro

a cura del garante regionale delle persone private della libert?,

Enrico Sbriglia, ci ha consentito di affrontare nella Biblioteca

del Consiglio temi delicati e fondamentali per la nostra regione

– dichiara in una nota Giulia Massolino, consigliera regionale

del gruppo consiliare Patto per l’Autonomia-Civica Fvg e

presidente della Commissione di vigilanza della Biblioteca del

Consiglio regionale Livio Palladin -. Peccato che tale

opportunit? non venga invece offerta ai membri della Commissione

consiliare competente, dove la mia richiesta di audizione sulla

condizione delle carceri giace inevasa da maggio 2024, nonostante

continui solleciti formali e informali, nonostante da regolamento

dovesse essere convocata entro 10 giorni. Eppure c’? tanto che la

Regione potrebbe e dovrebbe fare per garantire dignit? alle

persone recluse, che invece vivono in condizioni che una societ?

civile dovrebbe ritenere inaccettabili”.

“Ringraziamo il responsabile della Biblioteca dott. Pastrovicchio

e il suo team per l’impegno ad aprirsi alla citt? con questi

eventi, che contribuiscono a far conoscere meglio il Consiglio

regionale e i suoi organi di garanzia, a costruire vicinanza e

fiducia – aggiunge Massolino -. Il libro presentato oggi dovrebbe

costituire un punto di partenza per lavorare sui temi dei diritti

delle persone in carcere, in collaborazione con gli organi di

garanzia, e coinvolgendo persone esperte in scienze sociali e

percorsi di partecipazione per elaborare le risposte dei

questionari pubblicate, per poi proporre degli studi strutturati”.

“? fondamentale insistere soprattutto sulla risoluzione del

sovraffollamento – conclude la consigliera -: non carceri pi?

grandi, ma meno persone in carcere. In tal senso, grandi speranze

arrivano dalla relazione della Corte di Cassazione sul Decreto

Sicurezza, che andrebbe invece ad aggravare la situazione con

nuove fattispecie di reato e peggioramento delle condizioni delle

persone detenute, delle donne incinte o madri, e dei loro figli”.

