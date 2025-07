Osce. Comba (FdI): impegno Italia nella cooperazione multilaterale e difesa democrazia

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

“Siamo a Porto per partecipare alla 32ª sessione dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, in rappresentanza del Parlamento italiano, con la consapevolezza dell’importanza del confronto multilaterale in un momento storico segnato da tensioni e instabilità in diverse aree del mondo. In questa sede, l’Italia ribadisce il suo impegno a favore del dialogo, della cooperazione e della sicurezza condivisa”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, membro della Delegazione parlamentare italiana presente alla Conferenza, guidata dal Presidente Eugenio Zoffili.

“L’Assemblea, che si svolge dal 29 giugno al 3 luglio a Porto, ha come tema centrale il 50° anniversario dell’Atto Finale di Helsinki: rispondere a una nuova realtà nell’ambito dell’OSCE, richiamando l’attenzione sui valori fondanti dell’organizzazione e sulla necessità di adattarli alle sfide attuali. Le crisi globali che stiamo affrontando, dalla guerra in Ucraina alle minacce ibride, dai flussi migratori alla sicurezza energetica, richiedono una risposta comune, basata sul rispetto del diritto internazionale, sulla difesa dei diritti umani e sulla promozione della pace. Il ruolo dei Parlamenti è cruciale in questo processo, perché è da qui che devono partire le scelte politiche più coraggiose e lungimiranti. Essere qui significa anche rafforzare le relazioni con i colleghi dei 57 Paesi membri dell’OSCE, in un clima di confronto costruttivo e rispetto reciproco. Solo con il dialogo e la cooperazione possiamo costruire un futuro di stabilità e sviluppo per le nostre società”, ha concluso Comba.

