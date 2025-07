(ARC) Eventi: Riccardi, Gianelli esempio di formazione da custodire

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 L’assessore ? intervenuto alla cerimonia per i 100 anni

dell’Istituto con sede a Tolmezzo

Tolmezzo, 2 lug – “Esprimo profonda gratitudine nei confronti

di coloro che hanno consentito questo cammino cos? significativo.

Non ? scontato immaginare una storia che attraversa le

generazioni, le trasformazioni, le nuove circostanze. Eppure

oggi, anche grazie a loro, possiamo contare su una comunit? viva,

che esprime valori e qualit?. In un tempo cos? veloce e

frammentato, questi luoghi rappresentano la spina dorsale della

nostra societ? e il segno concreto di un modello educativo che

dobbiamo continuare a sostenere con convinzione”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Politiche

sociali e Disabilit?, delegato alla Protezione civile, Riccardo

Riccardi, intervenendo oggi a Tolmezzo in occasione delle

celebrazioni per il centenario dell’Istituto “Gianelli”, fondato

nel 1925 dalle suore “Gianelline”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche vicesindaco di Tolmezzo,

Laura D’Orlando, il sindaco di Verzegnis, Andrea Paschini, il gi?

presidente della Regione, Renzo Tondo, e numerose autorit? civili

e religiose. La giornata si ? conclusa con la celebrazione

eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba,

tenutasi all’interno dell’Istituto.

“Oggi – ha aggiunto Riccardi – porto con me anche un senso

personale di nostalgia: 53 anni fa, o poco pi?, anche io ho

conosciuto le mie suore. ? in questi luoghi che si ? formata una

parte importante della mia generazione. Un’educazione fatta di

vicinanza, ascolto, regole, ma anche di umanit?. Per questo – ha