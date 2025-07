(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 *Terzo settore: Bonafoni (PD), controlli GdF ai circoli Arci di Arezzo,

interrogazione parlamentare*

“Da alcuni mesi, come riportato anche dalla stampa, la Guardia di Finanza

compie controlli nei circoli Arci della Provincia di Arezzo, determinando

contestazioni ritenute arbitrarie dalle associazioni e sanzioni

spropositate, fino a provvedimenti di cessazione delle attività.

Sono state imputate a realtà iscritte al Registro nazionale del Terzo

settore – quindi soggette a specifiche normative – tasse alla stregua di

attività commerciali, senza tener conto dell’assenza di finalità di lucro.

A fronte di interventi mirati della GdF che rischiano di minare le funzioni

riconosciute dalla legge al Terzo settore, appare necessario fare chiarezza

e per questa ragione il PD in Senato ha presentato un’interrogazione, a

prima firma del senatore Dario Parrini, ai ministri Giancarlo Giorgetti e

Marina Elvira Calderone”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale

del Partito Democratico e responsabile Terzo settore e associazionismo.

Roma, 2 luglio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni