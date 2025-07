(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

Wed 02 July 2025 *Ex Ilva: Misiani (PD), priorità sono ambiente, salute, lavoro. No a

strumentalizzazioni*

Dichiarazione di Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del PD

nazionale

La questione dell’ex Ilva, soprattutto in relazione all’accordo di

programma per il rilancio degli stabilimenti tarantini, sta vivendo la sua

fase più complessa. Sono tanti gli aspetti da considerare per coniugare

tutela dei diritti e interessi pubblici ed è proprio a questo proposito che

le interlocuzioni con gli enti territoriali vanno avanti ininterrottamente

da giorni.

Il Partito Democratico è perfettamente consapevole della delicatezza del

momento e dell’importanza delle questioni in gioco, a partire dalle

preoccupazioni per l’ambiente, la salute e il futuro dei lavoratori. In

questo quadro complesso, il presidente Emiliano sta svolgendo un grande e

cruciale lavoro di raccordo insieme alla Provincia e ai Comuni coinvolti.

Siamo certi che grazie al suo impegno i termini dell’accordo a cui si

giungerà saranno pienamente soddisfacenti per le esigenze della comunità.

Abbiamo grande rispetto di tutte le sensibilità che stanno facendo sentire

la propria voce, ma un dossier così articolato e decisivo per il futuro di

Taranto non deve diventare un palcoscenico per prese di posizione

pretestuose. Se si intende davvero dare alla città un domani migliore e

diverso dal recente passato, bisogna evitare strumentalizzazioni o

semplificazioni ma, piuttosto, avere il coraggio di affrontare la realtà

senza, per questo, fare passi indietro sui principi per noi irrinunciabili:

ambiente, salute, lavoro.

Roma, 2 luglio 2025

