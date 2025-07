(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE

DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

PERIODO DI ADESIONE DAL 14 LUGLIO 2025 ALL’8 SETTEMBRE 2025

Il comunicato stampa integrale è disponibile al seguente link: https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/cs-02-07-2025.html

Per ulteriori informazioni:

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Relazioni Media

Tel: +39 0577.296634

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali

