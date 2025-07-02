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APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB PERIODO DI ADESIONE DAL 14 LUGLIO 2025 ALL’8 SETTEMBRE 2025

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Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE
DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI
* * * * * *
COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB
PERIODO DI ADESIONE DAL 14 LUGLIO 2025 ALL’8 SETTEMBRE 2025
Il comunicato stampa integrale è disponibile al seguente link: https://www.gruppomps.it/media-e-news/comunicati/cs-02-07-2025.html
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Relazioni Media
Tel: +39 0577.296634
Image Building
Cristina Fossati, Anna Pirtali
________________________________
Non stampare questa e-mail.

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