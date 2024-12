“The Naska Freak Show”: sabato 7 dicembre 2024 Radio Zeta trasmetterà il concerto in diretta in radiovisione

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Radio Zeta trasmetterà in diretta il concerto di Naska di sabato 7 dicembre 2024, dall’Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Dopo il successo delle due date sold-out al Fabrique di Milano, Naska sarà per la prima volta live all’Unipol Forum, un evento senza precedenti per l’artista portabandiera del pop punk italiano. Il concerto è prodotto da Vivo Concerti. Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – al secolo Diego Caterbetti – sa raccontare l’amore, l’alienazione, gli eccessi, la ricerca di sé, la libertà e gli affetti familiari.

Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato l’apripista di un nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi esordi ha dimostrato, con performance dirompenti ed energetiche, un’attitudine da vero rocker, un’energia live unica e una capacità straordinaria di entrare in relazione con il pubblico.

Radio Zeta regala ai suoi ascoltatori i biglietti per assistere allo show di Naska e per partecipare al Meet&Greet con l’artista. Per partecipare basta visitare la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.

