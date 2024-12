ROMA – AL VIA LA FIERA NAZIONAE DEL PANETTONE E DEL PANDORO CON IL CONTEST “IL PANETTONE DEL GIUBILEO”

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

ROMA – SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE 2024 – HOTEL CRISTOFORO COLOMBO

AL VIA IL CONTEST “IL PANETTONE DEL GIUBILEO 2025”

Grande attesa per la XVII edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro di Roma, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 negli spazi dell’Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo, 710 – zona EUR).

Anche quest’anno, durante la kermesse, sarà previsto lo storico Contest “Ambasciatore del Panettone”, il primo contest italiano a giuria popolare con il tradizionale premio al miglior packaging e con votazioni direttamente dallo smartphone inquadrando il QRCode. Novità assoluta, invece, è il nuovo contest creato ad hoc, “Il Panettone del Giubileo 2025”, in occasione dell’avvio dell’Anno Santo, dedicato al panettone tradizionale.

Inoltre durante la kermesse il patron Emanuele Giordano, fondatore della Gold Event Organization che organizza l’evento, ufficializzerà il lancio del progetto di internazionalizzazione verso la Cina attraverso la partnership instaurata con la ITM Ltd., realtà consolidata nella commercializzazione di prodotti agroalimentari nel mercato cinese. I panettoni di alcuni produttori selezionati avranno il privilegio di arrivare nel mercato cinese per fare da apripista ad un progetto molto più ampio che pone tutta la struttura come punto di riferimento per un mercato strategico come quello cinese.

L’evento conclusivo del 2024, dopo un’annata ricca d’incontri anche internazionali come la tavola rotonda di promozione del panettone organizzata a Bruxelles, conferma il primato assoluto dell’organizzazione: in diciassette anni di attività sono stati realizzati ben 33 eventi sulla promozione dei lievitati tra fiera, eventi di promozione estiva, anteprime della kermesse ed incontri internazionali senza contare le due edizioni di Milano del Premio del Museo Nazionale del Panettone, progetto ambizioso che pone l’organizzazione come unico interlocutore culturale italiano sul tema lievitati natalizi.

Storia, tradizioni, innovazione ed internazionalizzazione sono dunque i pilastri dell’evento più prestigioso in assoluto organizzato in Italia la cui organizzazione si pone, da oggi, come player culturale ed internazionale di riferimento.