(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 «Per le Feste regala la “Cultura Card”»

In vista delle prossime Festività natalizie, tra i regali che è possibile mettere

sotto l’Albero vi è la “Cultura Card”. Introdotta lo scorso giugno tra le offerte

volte ad arricchire l’offerta per i turisti, sta ora attirando l’attenzione anche di

molti Saviglianesi.

L’apertura dei corsi dell’Università delle Tre Età e l’inizio della stagione del

Teatro “Milanollo” sono stati, per molti saviglianesi, un ottimo incentivo

all’acquisto.

«I turisti – spiega l’assessore alla Cultura Roberto Giorsino – apprezzano la

possibilità di sfruttare la “Cultura Card” per una fruizione immediata di alcuni

dei “5 luoghi da scoprire” aperti alle visite sempre da giugno, riservandosi poi

di tornare, entro l’anno di validità della card, per visitare il Museo Civico MuGi

con accesso gratuito e il Museo Ferroviario Piemontese e il Mùses-Accademia

Europea delle essenze con tariffe ridotte».

«Un primo bilancio delle aperture dei “5 Luoghi da Scoprire” è molto positivo –

gli fa eco la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano –. In cima alle

richieste c’è Palazzo Cravetta, seguito dalla Torre Civica. Un grande successo

ha avuto poi il calendario di visite a tema alla città: tutte le date sono sempre

andate esaurite, confermando la curiosità dei saviglianesi, ma attirando, ad

ottobre e novembre, anche visitatori da comuni vicini e turisti».

Dal 2025 le visite in calendario rientreranno nella “Cultura Card”.

Un motivo in più, quindi, per acquistarla o per regalarla in occasione delle

prossime feste natalizie.

Ecco come funziona:

 La “Cultura Card” costa 10 euro, è nominativa ed ha validità 1 anno.

Comprende:

 L’apertura di 2 tra i “5 Luoghi da Scoprire” oppure 3 visite alla città in

calendario

 1 ingresso al Museo Civico

 1 ingresso ridotto ai musei: Museo Ferroviario Piemontese e Muses

Accademia Europea delle Essenze

 Lo sconto del 10% sull’iscrizione all’Università delle Tre Età

 Lo sconto del 10% sugli spettacoli al Teatro “Milanollo” non compresi

nell’abbonamento