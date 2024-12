Giovanni Giudici, mostra e convegno sul poeta e saggista

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

CONVEGNO DI STUDI 3-5 DICEMBRE 2024 UNIVERSITÀ DI UDINE

GIOVANNI GIUDICI

1984-2004: VERSI,

PROSE, SCRITTI

03 DICEMBRE

ore 18 – Inaugurazione

La vita in carte

Esposizione bibliografica e documentaria su Giudici

a cura di Rodolfo Zucco e Carlo Londero

Giovanni Giudici di fronte a

Sant’Ignazio di Loyola: gli “Esercizi spirituali”

RENATA LONDERO

Università degli Studi di Udine

142 = Shakespeare. Giudici alla prova dei sonetti

CARLO LONDERO

Università degli Studi di Udine

Lei. Giudici e Ortesta

JACOPO GALAVOTTI

Università degli Studi di Padova

Intervengono

ore 12.00 – DIBATTITO

SALONE D’INGRESSO DI PALAZZO BARTOLINI

BIBLIOTECA CIVICA «VINCENZO JOPPI» DI UDINE

FEDERICO PIRONE

Assessore alla Cultura, all’Istruzione e ai rapporti

con l’Università del Comune di Udine

CRISTINA MARSILI

Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine

RODOLFO ZUCCO e CARLO LONDERO

Università degli Studi di Udine

04 DICEMBRE

SALA FLORIO, PALAZZO FLORIO,

VIA PALLADIO 8, UDINE

DA REMOTO: https://TINYURL.COM/YWH8CYN9

ore 9.30 – Saluti di benvenuto

LAURA PANI

Direttrice vicaria del Dipartimento

di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale,

Università degli Studi di Udine

ALBERTO POLICRITI

Direttore Superiore Universitaria Di Toppo

Wassermann, Università degli Studi di Udine

16.00 – seconda sessione

Modera

SARA CERNEAZ

Università degli Studi di Udine

INTERVENTI (ore 10.00-12.00)

Kafka a teatro: la scena ottava

di “Perché mi vinse il lume d’esta stella”

RICCARDO CORCIONE

Università degli Studi di Milano

Il sesso femminile:

note sulle metafore di Giovanni Giudici

MARGHERITA COCCOLO

Università degli Studi di Udine

Per uno studio sulla versificazione

nell’ultimo Giudici

DAVIDE BELGRADI

Università degli Studi di Udine

Giudici e la poesia per l’infanzia.

Intorno alla lingua e allo stile di “Scarabattole”

LEONARDO VALERIO

Università degli Studi di Udine

ore 12.00 – DIBATTITO

INTERVENTI (ore 16.15-18.00)

Ricordando Giovanni Giudici

al lavoro su “I versi della vita”

ELISABETTA RISARI

Arnoldo Mondadori Editore, Milano

Retorica e argomentazione ne “La dama non cercata”

LORENZO CARDILLI

Università degli Studi di Udine

La storia di “Salutz”:

livelli e limitazioni della narratività

GIACOMO MORBIATO

Università degli Studi di Verona

Ciclo, sequenza, “Fortezza”: strutture macrotestuali

nello Spätwerk di Giovanni Giudici

HENNING HUFNAGEL

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germania

AULA 15, VIA PETRACCO 8, UDINE

14.45 – quarta sessione

modera

CARLO LONDERO

Università degli Studi di Udine

INTERVENTI (ore 15.00-16)

Giovanni Giudici e le arti visive

ALBERTO VIDISSONI

Università degli Studi di Udine

Libri postremi: “Da una soglia infinita”

e “Natura morta con coltello”

RODOLFO ZUCCO

Università degli Studi di Udine

16.00 – DIBATTITO

ore 18.00 – DIBATTITO

9.45 – Prima sessione

modera

TIZIANO TORACCA

Università degli Studi di Udine

interventi (ore 10.00-12.00)

Gli anni di Giudici

MASSIMO BACIGALUPO

Università degli Studi di Genova

05 DICEMBRE

SALA GUSMANI, PALAZZO ANTONINI

VIA PETRACCO 8, UDINE

DA REMOTO: https://TINYURL.COM/YWH8CYN9

9.45 – terza sessione

modera

RODOLFO ZUCCO

Università degli Studi di Udine

16.30 IL MIO GIUDICI

Tavola rotonda di poeti

coordina

GIAN MARIO VILLALTA

intervengono

GABRIELLA MUSETTI

ROBERTO CESCON

DANIELE ORSO

18.30 – DIBATTITO

CONCLUSIONE DEI LAVORI

A CURA DI

Rodolfo Zucco e Carlo Londero

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO

Silvia Contarini, Rodolfo Zucco

Sara Cerneaz, Carlo Londero, Tiziano Toracca

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Carlo Londero