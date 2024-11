[Comune Palermo] Intimidazioni all’assessore Forzinetti. La solidarietà del presidente e dei consiglieri del Consiglio comunale di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

sab 23 novembre 2024 Il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, esprime

la propria solidarietà e quella di tutto il Consiglio comunale

all’assessore Forzinetti, vittima di gravi minacce, dopo il suo deciso

intervento per il ripristino della legalità all’interno dell’area della

Fiera del Mediterraneo.

“L’assessore Forzinetti ha compiuto un atto di coraggio e di responsabilità

nei confronti della città, dimostrando un impegno costante per garantire la

legalità e il rispetto delle regole in un’area strategica della nostra

comunità”, afferma il presidente Tantillo. “Le intimidazioni subite sono un

atto vile e inaccettabile, che non potranno in alcun modo fermare l’azione

dell’Amministrazione comunale nel perseguire la legalità e nel contrastare

ogni forma di illegalità che danneggia la nostra collettività”.

Il presidente Tantillo, a nome dell’intero Consiglio comunale, ribadisce la

vicinanza all’assessore Forzinetti e sottolinea come l’impegno di questa

Amministrazione, al di là delle appartenenze politiche, sia unito nel

sostenere ogni amministratore che si espone con serietà e determinazione

per il bene della città.

“Siamo tutti al fianco di chi, come l’assessore Forzinetti, lavora per

migliorare la qualità della vita dei cittadini, ripristinando il rispetto

delle leggi e combattendo l’illegalità. Confidiamo nelle autorità

competenti affinché venga garantita la sicurezza e l’agibilità politica e

amministrativa di tutti gli amministratori che si espongono con onestà e

trasparenza nel contrasto a ogni forma di illegalità”.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo