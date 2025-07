(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Fri 18 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Aspra: Ordinanza sul divieto di commercio itinerante per contrastare anche

la vendita di alcolici ai minori induce un ambulante ad inviare un video

di offese al Sindaco Tripoli

BAGHERIA, 18 luglio 2025 – A seguito dell’emissione dell’ordinanza

sindacale n. 28 del 17 luglio 2025, la quale integra e modifica le

precedenti ordinanze n. 22 del 09/06/2025 e n. 23 del 11/06/2025, il

Sindaco Filippo Maria Tripoli ha ricevuto un video contenente insulti da

parte di un venditore ambulante. Il sindaco ha annunciato di aver

presentato regolare denuncia contro la persona in questione.

L’ordinanza n. 28 del 17/07/2025 stabilisce il divieto di esercitare il

commercio in forma itinerante su tutto il territorio della frazione

marinara di Aspra per il periodo compreso tra il 06 giugno 2025 e il 30

settembre 2025. Fanno eccezione a tale divieto i concessionari di suoli

pubblici per attività di vendita e/o ristorazione, e i titolari delle 5

autorizzazioni temporanee per commercio itinerante su aree pubbliche nella

frazione di Aspra, valide dal 06 giugno 2025 e comunque fino all’inizio del

“Mercato dell’Artigianato”. Questa misura si inserisce in un più ampio

contesto di tutela dei minori e di riduzione dei fenomeni legati alla “mala

movida”.

Il Sindaco Filippo Maria Tripoli ha spiegato che alla base dell’ordinanza

vi è la necessità di contrastare la vendita di alcolici, a volte anche a

minori, nella zona di piazza Padre Pio, in particolare il giovedì sera,

dove si sono verificati assembramenti di giovani e risse. “Ci è stato detto

che il giovedì, la sera, a piazza padre Pio- ci sono numerosi ragazzi. A

volte nascono delle risse. Per questo motivo siamo stati chiamati ad

intervenire. Sono state messe le videocamere e controlli. Abbiamo vietato

la presenza di ambulanti, perché ci hanno detto che vendono alcolici, che a

volte vengono venduti anche ai minori, che come è noto, è vietato” ha

dichiarato il Sindaco. L’ordinanza è stata notificata a tutti gli ambulanti.

Riguardo al video di insulti, il Sindaco Tripoli ha riferito che il

filmato, inviato da alcuni cittadini, mostra un ambulante, identificato,

che lo apostrofa con l’aggettivo “Cornuto”. Il Sindaco ha ribadito:

“Naturalmente oggi stesso ho sporto denuncia alle forze dell’ordine”. Nel

video, l’ambulante, avrebbe anche dichiarato: “Voglio che questo video

arrivi te e a coloro che ti hanno votato”. Il sindaco ha sottolineato che

tali accuse, che lo vedrebbero aver pagato per essere votato, costituiscono

un’offesa per l’intera cittadinanza che lo ha eletto. “Questa è un’offesa

per chi ci ha votato -conclude. Noi lavoriamo per tutelare tutte le persone

e la città.”

Il sindaco ha inoltre aggiunto: “Più volte da parte dei cittadini ci hanno

chiesto una mano perché il giovedì sera si verificano assembramenti di

giovani, alcuni sono più esuberanti di altri ed hanno dato vita a risse.

Fermo restando che la sicurezza è in capo al dirigente della Polizia di

Stato, noi ci siamo messi a disposizione per collaborare ed abbiamo

collocato le telecamere della videosorveglianza e chiesto controlli.

L’ordinanza di divieto non è stata notificata soltanto a tutti gli

ambulanti. Le offese sicuramente non ci fanno indietreggiare”.

Il sindaco Filippo Tripoli sta ricevendo numerosi attestati di solidarietà

da parte dei cittadini e dei gruppi e partiti politici.

