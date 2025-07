Solidarietà ad Enrico Trantino e Fabrizio Ferrandelli. ANCI Sicilia: “Crescono gli episodi di ostilità e aggressione verso sindaci e amministratori locali”

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

======== ANCI Sicilia: “Crescono gli episodi di ostilità e aggressione verso sindaci e amministratori locali”

Palermo, 18 luglio 2025 – ANCI Sicilia esprime piena e convinta solidarietà al sindaco di Catania, Enrico Trantino, oggetto di gravi minacce, e all’assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, vittima di una vile aggressione.

“Episodi come questi, purtroppo non isolati, confermano il preoccupante aumento di atti intimidatori, aggressioni verbali e fisiche, nonché minacce via social ai danni di sindaci, assessori e consiglieri comunali – dichiarano *Paolo Amenta* e *Mario Emanuele Alvano*, rispettivamente presidente e segretario generale di *ANCI Sicilia* – Un fenomeno che rischia di minare non solo la serenità personale di chi amministra, ma anche il buon funzionamento delle istituzioni democratiche locali. La sicurezza non può essere intesa soltanto come un tema di ordine pubblico in senso lato, ma deve includere anche la tutela effettiva degli amministratori locali, sempre più spesso lasciati soli a fronteggiare emergenze sociali, conflitti e tensioni crescenti”.

“È necessario – proseguoino *Amenta* e *Alvano* – lavorare su più fronti: da un lato rafforzare la cultura del rispetto e della legalità nei confronti delle istituzioni, dall’altro intervenire in modo strutturale sul rafforzamento delle piante organiche della polizia locale, che in molte realtà siciliane sono ormai ridotte al minimo, se non del tutto azzerate. La presenza e l’efficienza della polizia municipale rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza urbana, la prevenzione e la tutela stessa di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica”. ANCI Sicilia – concludono *Amenta* e *Alvano* – continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare le istituzioni competenti affinché non venga mai meno il necessario sostegno a chi ogni giorno si assume la responsabilità di guidare le comunità locali”.

