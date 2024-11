(ACON) MINORANZE. FASIOLO (PD): DARE VOCE A TUTTI, TENERE VIVE LINGUE DEL FVG

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

Trieste, 23 nov – "Il servizio radiotelevisivo nella

Regione a Statuto speciale Fvg deve raggiungere e dare voce a

tutte le minoranze. Vogliamo mantenere vive e vegete tutte le

nostre preziose lingue”.

Lo afferma in una nota Laura Fasiolo, consigliera regionale del

Pd, che aggiunge: “Importante procedere sulla via intrapresa,

mettendo in atto la mozione bipartisan 46 del primo febbraio

scorso, approvata all’unanimit? dall’Aula. La mozione prevede

l’attivazione di due Commissioni paritetiche per le lingue

minoritarie. Il friulano ? tutelato dalla L 482/99, Norme di

tutela sulle minoranze linguistiche storiche, dalla L 15/96 e

29/2007 per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua

friulana. Ho sottoscritto convintamente la mozione e credo che la

Giunta regionale debba prevedere, all’interno dei redigendi nuovi

contratti di convenzione tra Governo e Rai, l’attivazione di due

Commissioni paritetiche per le lingue minoritarie del Fvg, una

per la lingua italiana e slovena e una per la lingua friulana,

che prevedano anche la partecipazione di rappresentanti con

conoscenza della lingua e della cultura delle rispettive

minoranze al fine di monitorare con attenzione la programmazione

Rai alla luce delle rispettive convenzioni”.

“Un’ulteriore richiesta prevista dalla mozione – fa sapere ancora

la Fasiolo – riguarda l’inserimento, nella convenzione sulla

lingua friulana, di servizi di informazione quotidiana, sia

radiofonici, sia televisivi. La terza richiesta alla Giunta

chiede, infine, che il segnale televisivo dei programmi nelle

lingue minoritarie abbia la stessa qualit? tecnica prevista per

le principali reti generaliste nazionali della Rai”.

“Dopo 25 anni dall’approvazione della L 482, testo-cardine della

tutela del friulano, il campo dell’informazione ? ancora

inconsistente, come di fatto ? inconsistente la valorizzazione

della lingua e cultura tedesca, che luned? scorso ha visto

presente in IV Commissione una sua rappresentante. La richiesta ?

che i fondi aumentino per tutti. A maggior ragione – conclude la

dem – nell’obiettivo di raccogliere il valore simbolico nel Fvg

di Gorizia e Nova Gorica, esempio vivo di culture e lingue

diverse”.

