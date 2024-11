(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

La Galleria dell’Accademia di Firenze presenta la mostra “Controcanto”

Al via il 25 novembre un dialogo tra l’universo femminile di Daniela De Lorenzo e i ritratti di Lorenzo Bartolini, evento collaterale del festival “L’Eredità delle donne”

La Galleria dell’Accademia di Firenze presenta la mostra “Controcanto”, un suggestivo dialogo tra l’universo femminile dell’artista fiorentina Daniela De Lorenzo e i ritratti dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini. L’esposizione verrà inaugurata il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e sarà visitabile dal 26 novembre al 6 gennaio 2025.

La mostra Controcanto nasce come evento OFF del festival L’Eredità delle donne, la manifestazione dedicata all’empowerment femminile che valorizza il contributo passato e presente delle donne nei vari ambiti del sapere. La rassegna, giunta alla settima edizione, quest’anno è dedicata alla figura di Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743) e alle generazioni femminili del futuro, come si evince dal tema “FUTURE” – gioco di parole che rimanda al contempo alle donne che verranno e all’avvenire nelle loro mani, leggendolo all’inglese.

L’esposizione propone un incontro visivo tra dieci busti femminili dello scultore Lorenzo Bartolini (1777-1850) e il progetto che Daniela De Lorenzo (1959) ha creato per l’occasione. Un percorso che esplora l’interazione estetica tra le donne ottocentesche ritratte da Bartolini e gli studi dell’artista fiorentina sul corpo della donna – avvalendosi dell’uso di fotografia, scultura video e istallazioni.

Il titolo della mostra è ispirato all’omonima opera fotografica di Daniela De Lorenzo (2004/2024). Un autoritratto che, attraverso uno spostamento improvviso della testa di fronte all’obiettivo fotografico al momento dello scatto, trasforma l’istantanea in un tempo dilatato, sospeso, ripensando così il concetto stesso di autoritratto attraverso la cancellazione di alcuni elementi dell’identità personale.

“Tema centrale dell’esposizione – spiegano le Funzionarie storiche dell’arte della Galleria dell’Accademia e curatrici della mostra Elvira Altiero e Giulia Coco – è dunque il ritratto/autoritratto femminile, con una particolare attenzione al movimento e alla proiezione del corpo della donna, in un richiamo tra passato e futuro, tra lo studio del bello naturale, fondamento del rivoluzionario insegnamento di Lorenzo Bartolini nell’Accademia del XIX secolo, e le attuali ricerche di Daniela De Lorenzo sul corpo della donna, tra fotografia, pratiche scultoree e istallazioni che proiettano la raffigurazione femminile nel futuro”.