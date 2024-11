(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Nassiriya, Schifani: «Profonda commozione per i nostri caduti, un dovere tramandarne la memoria»

«Con profonda commozione ricordiamo oggi i nostri connazionali caduti in missione di pace a Nassiriya, sacrificando la propria vita per la sicurezza e la libertà altrui. È una ricorrenza che ci chiama, come italiani, a tenere viva la memoria di un dolore che appartiene a tutto il Paese e alla Sicilia in particolare».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in occasione del 21mo anniversario della strage e nella “Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

«Nel 2008, da presidente del Senato – prosegue il governatore – ho avuto l’onore di intitolare la Sala stampa di Palazzo Madama ai caduti di Nassiriya, un gesto simbolico per onorare il loro sacrificio nelle istituzioni della Repubblica. Quel luogo oggi porta il loro nome, a titolo di monito e impegno, perché l’Italia continui a riconoscere il valore di quanti hanno dato la propria vita per aiutare gli altri. La Regione si stringe attorno alle famiglie dei caduti, nella convinzione che il ricordo di quel giorno continuerà a essere per noi tutti una lezione di dedizione e di servizio alla pace».

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana