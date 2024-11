cs Unioncamere – Dati excelsior di novembre + bollettini provinciali Venezia e Rovigo

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 EXCELSIOR INFORMA

I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE

RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Provincia di Rovigo

Novembre 2024

Introduzione:

Nel 2024 proseguono le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior che, dal 2017, si è innovato sia sotto l’aspetto metodologico che

organizzativo per fornire indicazioni tempestive a supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 2017, infatti, vengono

realizzate indagini mensili sulle imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e

somministrando un questionario incentrato sui profili professionali e sui livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete delle Camere di

Commercio e InfoCamere – società di informatica del sistema camerale – assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistate.

Le analisi del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di novembre 2024, con

uno sguardo sulle tendenze occupazionali per il periodo novembre 2024 – gennaio 2025.

Le opportunità di lavoro in provincia nel mese:

Entrate complessive previste nel

mese di novembre 2024

Entrate previste nel periodo

novembre 2024 – gennaio 2025

In provincia nel mese di novembre nel complesso…

1.530

• … saranno programmate circa 1.530 entrate; nella

regione Veneto 38.000 e complessivamente in Italia

circa 428.000;

4.280

• … nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili,

ossia con un contratto a tempo indeterminato o di

apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a

tempo determinato o altri contratti con durata

predefinita);

• … le entrate previste si concentreranno per il 58% nel

settore dei servizi e per il 64% nelle imprese con meno

di 50 dipendenti;

Variazione

novembre 2024/

novembre 2023

Variazione

novembre 2024 – gennaio 2025/

novembre 2023 – gennaio 2024

• … in 59 casi su 100 le imprese prevedono di avere

difficoltà a trovare i profili desiderati;

• … per una quota pari al 31% interesseranno giovani con

meno di 30 anni;

• … per una quota pari al 21% le imprese prevedono di

assumere personale immigrato;

Valori assoluti arrotondati alle decine

ENTRATE PREVISTE PER TIPO DI PROFILO (*)

Profili generici

Operai

specializzati e

conduttori

impianti

• … il 13% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici,

quota inferiore alla media nazionale (18%);

Dirigenti,

specialisti e

tecnici

• … il 9% delle entrate previste sarà destinato a personale

laureato;

Impiegati

Professioni

commerciali e

dei servizi

(*) Aggregazioni dei grandi gruppi della classificazione ISTAT delle professioni

• … le tre figure professionali più richieste

concentreranno il 30% delle entrate complessive

previste;

• … per una quota pari al 60% delle entrate viene

richiesta esperienza professionale specifica o nello

stesso settore;

• … le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al

16% del totale.

Provincia di Rovigo

Novembre 2024

Pagina 2

ENTRATE PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE NEL MESE*

ENTRATE PREVISTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E CONFRONTI (v.a.)

TOTALE

nov24/

nov23

nov23-gen24/

nov24-gen25

1.530

INDUSTRIA

Laurea

Diploma scuola

media superiore

Qualifica o

diploma

professionale

Scuola

dell’obbligo

SERVIZI

* La somma dei singoli valori percentuali può differire da 100 in quanto il grafico

non espone il livello “Istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)”

ENTRATE PREVISTE NEL MESE PER AREA AZIENDALE DI INSERIMENTO E ALCUNE CARATTERISTICHE

% su tot.

% meno di 30 anni

% difficile reperim.

Area produzione di beni ed erogazione del servizio

Aree direzione e servizi generali

Area amministrativa

Aree commerciali e della vendita

Aree tecniche e della progettazione

Aree della logistica

1.530

100,0

Totale

ENTRATE PREVISTE PER CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA

I CONTRATTI PREVISTI PER LE ENTRATE NEL MESE

1-49 dip

50-249

250 e oltre

Somministrazione

ENTRATE PREVISTE NEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ NEL MESE

Collaboratori

co.co.

Altri non

dipendenti

A tempo

indeterminato

Apprendistato

Periodo

nov24-gen25

Commercio

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi

turistici

Servizi alle persone

Costruzioni

Servizi operativi di supporto alle imprese e

alle persone

Altri contratti

dipendenti

A tempo

determinato

Nota metodologica:

I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, dal 2017 è svolta con

cadenza mensile.

Le informazioni contenute nel presente bollettino sono state acquisite nel periodo 26 settembre 2024 – 11 ottobre 2024, utilizzando

principalmente la tecnica di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate presso più di 124.000 imprese, campione

rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2023 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il

potenziamento dell’integrazione tra questi e i dati amministrativi attraverso un modello previsionale, permettono l’analisi delle principali

caratteristiche delle entrate programmate nel mese di novembre 2024, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. I risultati

dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale per i settori ottenuti dall’accorpamento di codici di attività economica

della classificazione ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo professionale” fa riferimento ad opportune aggregazioni dei

codici della classificazione ISTAT CP2021.

Excelsior Informa è realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior.

Per approfondimenti si consulti il sito: https://excelsior.unioncamere.net nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a tutte le regioni e a tutte le province.

