COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI LUNEDI 11 NOVEMBRE- EVENTI DAL 12/11 AL 18/11

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 AGENDA EVENTI AD ANCONA DAL 12 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE 2024

TEATRINO DEL PIANO

dal 9 ottobre LABORATORI DI TEATRO

tutti i mercoledi

dai 3 ai 6 anni: ore 16:30-17:30 ABC TEATRO

dai 6 ai 10 anni: ore 18:00-19:00 TOC, TOC.. CI SEI? TOC, TOC… CHI SEI?

MARTEDI 12 NOVEMBRE

c/o il CENTRO GIOVANILE di TORRETTE

ogni martedi ore 16:30

ORIENTA GIOVANI

sarà possibile trovare gli operatori dell’INFORMAGIOVANI disponibili a dare informazioni e confrontarsi con ragazzi e ragazze sui temi del lavoro, formazione, università, opportunità all’estero e stesura del Cv.

Ridotto del TEATRO DELLE MUSE

ore 17:00 incontro pubblico NUTRIRE IL FUTURO

Educazione alimentare per il benessere dei bambini e dei ragazzi

ingresso libero fino ad esaurimento posti

LIBRERIA FOGOLA – Corso Mazzini 170

ore 17:30 rassegna SIAMO IN PENSIERO – dialoghi tra FILOSOFIA E VITA

Caffè filosofico di approfondimento

conduce Marco Orsetti, SFI Ancona

MERCOLEDI 13 NOVEMBRE

dal 6 novembre

CIAO Crescere Insieme Accudire Oggi

percorsi di genitorialità per sostenere i genitori nelle differenti fasi di crescita dei figli

c/o nido POLLICINO – via Colombo 106

ore 16:15/18:15 “Sicurezza in casa, in auto e tecniche di disostruzione pediatrica” con la dott.ssa Rosa di Stasio, psicologa età evolutiva e la dott.ssa Paola Graciotti, infermiera

eventi gratuiti e su prenotazione

c/o NIDO PAPAVERI E PAPERE

alle ore 16:30 Laboratorio GENITORI E BAMBINI 0-6 ANNI

Costruzione di libri tattili

gratuito su prenotazione

dal 13 al 15 novembre

STARTAN fiera delle startup

programma su https://www.comuneancona.it/start-an-dal-13-al-15-nvoembre-la-fiera-delle-startup/

http://www.start-an.it

Palestra scuola primaria G. RODARI – Via Brecce Bianche

corso di ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE

prima lezione 2/10/24 ore 20:30 – 12 lezioni

GIOVEDI 14 NOVEMBRE

SALA CONSIGLIO COMUNALE – piazza XXIV Maggio

ore 15:30 La storia delle donne, i nomi delle donne

focus sulla toponomastica femminile

TEATRO SPERIMENTALE

ore 20:45 “LA MORTE A VENEZIA” di Liv Ferracchiati e Alice Raffaeli

liberamente ispirato al romanzo, lo spettacolo combina parola, danza e video

biglietti su vivaticket.com

VENERDI 15 NOVEMBRE

dal 15 al 17 novembre

GREEN LOOP FESTIVAL

festival artistico dell’economia circolare, con spettacoli ed eventi dedicati all’innovazione sociale, alla transizione verde e alla “green culture”

ore 21:00 TEATRO SPERIMENTALE concerto POLIMERO un burattino di plastica di e con Giobbe Covatta

il Museo Omero partecipa con “L’Italia riciclata” di Michelangelo Pistoletto

greenloopestival.com

ingresso libero

TEATRINO DEL PIANO

rassegna TEATRO RAGAZZI 2024-2025

ore 18:00 STORIE DEL BOSCO

FACOLTA’ DI ECONOMIA Giorgio Fuà – Largo Martelli – AULA T27

ore 16:30 rassegna SIAMO IN PENSIERO – dialoghi tra FILOSOFIA E VITA

“Connessi o in relazione? Come il digitale modifica la nostra vita sociale e personale”

Anselmo GROTTI, ISSR della Toscana

SABATO 16 NOVEMBRE

dal 6 novembre

CIAO Crescere Insieme Accudire Oggi

percorsi di genitorialità per sostenere i genitori nelle differenti fasi di crescita dei figli

c/o sede TEMPO PER LE FAMIGLIE – Via Redipuglia 35/A

ore 10:00/12:00 “Genitori e figli, quale dialogo” come comprendere i propri figli

con la dott.ssa Francesca Imperatori, psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica e la dott.ssa Simonetta Marsigliani, psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica di gruppo

eventi gratuiti e su prenotazione

PIAZZA CAVOUR 16 e 17 novembre

mercatino MYLOVE vintage e artigianato

tutto il giorno

presso l’Associazione “La Strada di ERM” – via Madre Teresa di Calcutta

dalle 15 alle 18 incontro “QUANDO NASCE UN GENITORE”

gratuito – le iscrizioni sono chiuse

TEATRO PANETTONE

rassegna TEATRO CONTEMPORANEO

la Compagnia REALTA’ TEATRALE SKENEXODIA presenta

ore 21:00 DORIAN GRAY

posto intero €12 http://www.teatrorecremisi.it

DOMENICA 17 NOVEMBRE

MUSEO OMERO – MOLE VANVITELLIANA

dalle 10:30 ALLE 13:00

laboratorio CERAMICA

costo € 10 – gratuito bambini 0-4 anni

MUSEO OMERO – MOLE VANVITELLIANA

ore 17:30 presentazione libro “Arrigo, Lenor. Un amore segreto”

dell’autore anconetano Cesare Greco, che dialogherà con Aldo Grassini

ingresso libero

TEATRO SPERIMENTALE

Stagione Concertistica 2024-2025 organizzata da AMICI DELLA MUSICA Guido Michelli

rassegna CONTRAPPUNTI

ore 17:30 concerto inaugurale Stagione Concertistica 2024-2025

TEATRO DELLE MUSE

STAGIONE DANZA 2024-2025

ORE 18:00 LA VERONAL FIRMAMENTO

=========================================================================

MOSTRE DA VISITARE

Associaz. Culturale GALLERIA PAPINI

Michele Servadio presenta il suo libro su Walter Paoletti

mostra presso la GALLERIA PAPINI – Via Bernabei 9

orari mostra: dal giovedi alla domenica 18,00 – 19:30

http://www.galleriapapini.it

dal 9 novembre al 24 novembre

CHIESA DEL GESU’ – piazza Stracca

L’ORO DI FLORA – mostra personale di FLORIANO IPPOLITI

dal 19 ottobre al 17 novembre 2024

http://www.orodiflora.it

MAGAZZINO MUSE – via degli Aranci 1/F

mostra “VISIONI” di Brahim Achir

dal 9 novembre

ingresso libero

Galleria d’arte PUCCINI – via Matteotti 31/A

STEVEN RICCI “The shape of peace”

dal 9 al 30 novembre 2024

orari: dal mercoledi al sabati – dalle 17:30 alle 19:30

presso il Comune di Ancona (atrio)

disegni di Eugenio TIBALDI

dal 13 settembre – dal lunedi al sabato – dalle 8 alle 19

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

L’ETA’ ROMANA NELLE MARCHE

MUSEO OMERO

COLLEZIONE DESIGN

“Oggetti alla mano” scheda d’indagine per bambini (6-10 anni) per conoscere meglio alcuni oggetti di Design che abitano la collezione

attività gratuita e senza prenotazione fruibile durante i giorni di apertura del Museo

==============================================================================

PORTA AD ACQUA DELLA MOLE

durante gli orari di apertura della Mole

=================================================

ANCONA SOTTERRANEA

alla scoperta della città sotterranea

Cisterne della fonte del Calamo – Cisterne di Piazza Stamira

Per partecipare è necessario consegnare alle Guide il giorno dell’escursione il documento che trovate nel link sottostante compilato e firmato Condizioni-generali-di-adesione-e-partecipazione-alla-visita

–——————————————————————————————————————-

Biblioteca BIBLIOLANDIA – Collemarino – piazza Galilei

orari: dal martedi al giovedi 09:00 – 13:00 e i pom di martedi e giovedi: 15 -17

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

via Ferretti (Palazzo Ferretti) – 60121 Ancona

ORARI Martedi 08:30,13:30

Mercoledi 08:30 – 13:30

Giovedi 08:30 – 19:30

Venerdi 08:30 – 19:30

Sabato 08:30 – 19:30

Domenica 14:00 – 19:30

MUSEO DIOCESANO di Ancona “Mons. Cesare Recanatini” – piazza del Duomo

aperto il sabato e la domenica: ore 10:00-12:30 16:00-19:00

CHIESETTA DI PORTONOVO

dal 1° OTTOBRE: visitabile nella giornata di domenica dalle 10 alle 12:30

le Sante Messe domenicali si terranno alle ore 9:30