Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Ucraina, Nevi: “Ogni tentativo per pace giusta e duratura va incoraggiato”

“Nobel a Trump? Se riuscisse a fare una pace giusta, lunga e duratura, mettendo fine ad un conflitto che crea problemi a tutto il mondo e soprattutto all’Europa, lo meriterebbe. Per pace giusta intendo una pace che vada bene sia agli ucraini che ai russi, ogni tentativo per un accordo vero e profondo, che metta in pace il mondo, va incoraggiato”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite ad Agorà Weekend.

“Questo governo e questa maggioranza è tutta protesa per la ricerca della pace, in teoria dovrebbe essere anche una cosa di sinistra ma ormai l’abbiamo persa. Elon Musk ombra di Trump? Vedremo, al momento è un sostenitore di Trump che lo ha votato ritenendolo la scelta migliore per il suo Paese, in politica bisogna aspettare i fatti concreti”, ha concluso.

