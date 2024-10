(ACON) NATALIT. CELOTTI (PD): AVVIATO PERCORSO PER UNA NUOVA POLITICA

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

riconosciuto trasversalmente la straordinariet? di una

situazione, quella dell’inverno demografico, che se non

affrontata in maniera altrettanto straordinaria scardiner? il

sistema socio economico regionale e comprometter? il futuro del

Fvg. Il voto unanime del Consiglio e l’impegno della Giunta ? il

primo passo per un percorso che porti a nuove e coraggiose

politiche che passino dai bonus, che servono ma non bastano, a un

nuovo sistema di welfare e quindi servizi per le famiglie”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) prima firmataria della mozione 98, sottoscritta da tutte le

forze di opposizione, riguardante la “Necessit? di sviluppare

politiche innovative nella nostra Regione a statuto speciale per

contrastare l’inverno demografico e per promuovere l’attrattivit?

regionale” e approvata in maniera unanime dal Consiglio regionale.

“Attraverso la mozione – prosegue Celotti – abbiamo chiesto che

si inizi a ragionare in modo serio e coraggioso su una nuova

politica del welfare territoriale, di non pensare solo ai bonus e

ai contributi, che pure hanno una loro valenza, ma di investire

sui servizi alle famiglie. Si pensi alle stagioni in cui questo

Paese ha fatto delle scelte assolutamente coraggiose come

l’istituzione del sistema pensionistico, la scuola per tutti, le

scuole materne. Ecco, ora ci troviamo in un momento in cui vanno

fatte scelte di quel tipo, in particolare rispetto agli asili

nido e al prolungamento dell’orario scolastico”.

“L’altra questione che il Pd ha posto ? quella di promuovere i

congedi paritari per i genitori: se ? vero che la conciliazione

non ? un problema che dovrebbe riguardare solo le donne, ?

altrettanto vero che nella realt? quotidiana ? esattamente cos?.

Fino a quando non si interverr? in modo serio e coraggioso anche

sulle politiche dei congedi parentali – rimarca la consigliera

delle Opposizioni -, questa situazione non si risolver?. E quindi

non potremmo parlare della parit? di genere, che ha un suo valore

a livello di civilt?, ma che ha anche un suo valore rispetto alle

necessit? del mondo economico odierno, che ha bisogno di

personale e che potrebbe trovare una risposta anche in una

maggiore occupazione femminile”.

“E infine – conclude la dem – c’? un’altro tema a me

particolarmente caro, che ? quello delle famiglie in difficolt?,

riconoscendo che esistono situazioni molto diverse tra loro. Oggi

abbiamo ribadito che le famiglie non sono tutte uguali e che c’?

la necessit? quindi di potenziare alcune misure e di pensarne

altre per migliorare la condizione di vita di chi ? pi? fragile”.

