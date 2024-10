(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

AIELLO (M5S): PORTEREMO OVUNQUE NOSTRO GRIDO DI PACE

“Abbiamo sfilato in corteo a Palermo per dire basta alla guerra. Basta al massacro in Palestina, dove migliaia di bambini e innocenti stanno pagando con la vita la ferocia di un conflitto che non lascia spazio alla speranza. Basta al conflitto in Ucraina, che ogni giorno continua a mietere vittime, lasciando solo distruzione. La nostra protesta non si fermerà qui: continueremo a farci sentire in ogni angolo d’Italia, portando ovunque il nostro grido di pace. Uniti, attraverseremo città e piazze per chiedere un futuro senza guerra, senza violenza, senza ingiustizia. Non ci fermeremo fino a quando non vedremo la fine di queste atrocità”. Lo afferma il deputato del M5S Davide Aiello.

