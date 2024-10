(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 SANITÀ, QUARTINI (M5S): SCHILLACI CI METTE FACCIA? PER GUARDARSI ALLO SPECCHIO E VERGOGNARSI

ROMA, 25 OTTOBRE 2024 – “Le dichiarazioni di Orazio Schillaci sono semplicemente folli. Malgrado sia ormai assodato come questo Governo stia portando il Servizio sanitario nazionale al collasso, il ministro della Salute continua a raccontare la bufala degli investimenti da record in sanità con lui e Meloni. Dice di metterci la faccia? Forse dovrebbe farlo per guardarsi allo specchio e vergognarsi. È di oggi l’analisi della Fondazione Gimbe che certifica, numeri alla mano, come per il prossimo anno ci saranno appena 1,3 miliardi di euro in più su tale capitolo invece dei 3,5 strombazzati da Meloni. Quanto a ‘idee’ e ‘progetti’, ricordo che il ministro ha copiato, peraltro male, il Piano sulle liste d’attesa proposto nel Conte I dall’allora ministra Grillo, spalancando le porte alla sanità privata. Schillaci ha poco da vantarsi: per lui la bocciatura è totale”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Affari sociali alla Camera Andrea Quartini.

