Sabato 2 novembre ore 19:00 VIGGIU’ – CIMITERO VECCHIO

VIGGIU’ – CIMITERO VECCHIO

C’ERA UNA VOLTA LA MERICA

Di e con Marina De Juli

Chitarra e canto Silvia Merlo

Un reading con musica dedicato a Viggiù e ai suoi migranti.

Voci di uomini e donne che catapultano il pubblico in un mondo passato,

quello della fine dell’800: un paese pieno di cortili, di botteghe,

scalpellini, artisti, cave.

Ma con la crisi della pietra grigia, per gli uomini diventa una dolorosa

necessità quella di emigrare mentre le donne, ferme come le montagne,

attendono.

“La Merica”, lontana, oltre un oceano immenso, diventa il sogno di un

riscatto. Viaggi interminabili, rischiosi, su carrette del mare che spesso

non arrivano mai. Da Viggiù al Vermont per scavare granito per “truà

l’America” e il suo male.

A questi uomini e donne si ispira il racconto di Marina De Juli, frutto di

una ricerca e delle testimonianze dell’ultimo picasass del paese, Giovanni

Molina. Narra di gente che con pochi stracci nella valigia e gli attrezzi

per lavorare la pietra in una cassa, aveva il coraggio di andare dall’altra

parte del mondo e sperare in una vita migliore.

Sonorità di lingue che si incontrano, di canti popolari e dialetti che si

fondono con le note di spirituals. Destini comuni di gente con origini

diverse.

L’evento è organizzato dal Comune di Viggiù.

Ingresso libero e gratuito

In caso di maltempo verrà realizzato al Museo Butti.