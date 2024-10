(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 Ufficio Stampa

Gruppo PD

Camera dei Deputati

*Iacono (Pd), cdx chieda scusa per attacchi volgari e sessisti a Schlein*

“Il post di un dirigente del centrodestra contro la segretaria Schlein trasuda volgarità, maschilismo, sessismo. Tutto il repertorio di cui, come apprendiamo via via che leggiamo sui giornali frasi dalle chat interne delle formazioni che compongono il governo, è intrisa la subcultura dei dirigenti politici della destra di questo paese.

Coppolino non fa uno scivolone o una gaffe, esplicita un gergo e un pensiero di cui ancora la destra italiana non riesce, e non vuole, sbarazzarsi. Arriveranno le scuse, arriveranno imbarazzati commenti di Musumeci e dei sui sodali. Ma saranno scuse e imbarazzo di comodo e non sincere.

A Elly, ancora una volta oggetto di volgarità sessiste, va ovviamente la mia solidarietà. Ma da donna impegnata in politica non posso che provare rabbia constatando il livello paleolitico delle classi dirigenti. Come ci viene confermato giornalmente nei consigli comunali e nelle pubbliche assemblee dove, agli occhi dei maschi delle formazioni politiche vicine alla Meloni, noi donne siamo nel migliore dei casi spunti per battute e offese”. Così la deputata democratica Giovanna Iacono.

Roma, 24 ottobre 2024

Gianni Scek