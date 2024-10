(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

sab 19 ottobre 2024 E-R, COLOMBO (FDI): LA CORTE CONTI FOTOGRAFA FALLIMENTO REGIONALE

“L’immagine che emerge dalla fotografia scattata dal presidente della Corte dei Conti durante la presentazione del giudizio di parifica del rendiconto 2023 della Regione è quella di un ente gestito in maniera improvvisata ed inadeguata. Meno del 10% delle risorse stanziate sono state utilizzate ed i lavori non sono stati monitorati. Tre alluvioni in meno di un anno e mezzo avrebbero dovuto fare cambiare paradigma, invece non solo non è cambiato niente, ma si è cercato di attribuire le colpe al Governo. Se oggi ci troviamo quindi in una situazione in cui molte opere non sono state realizzate e gran parte di quelle realizzate non sono a regola d’arte, dipende da una classe politica non all’altezza che è ora di mandare a casa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo

Beatriz Colombo
Ufficio stampa Fratelli d'Italia

Camera dei deputati