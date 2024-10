Viabilità: Mattia (FdI), Commissione Lavori Pubblici lunedì a Pisticci

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 “E’ in programma lunedì a partire dalle ore 13 un sopralluogo della

Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei

Deputati a Pisticci, per fare il punto sul tema della messa in sicurezza

della strada statale Basentana ed in particolare modo della svincolo per la

frazione di Marconia”. E’ quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia,

capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, territorio e

lavori pubblici. “Con una delegazione della Commissione faremo un

sopralluogo lungo il tratto di strada statale Basentana interessato dai

lavori e nel pomeriggio incontreremo il sindaco di Pisticci, Domenico

Albano. Un’iniziativa – continua Mattia – che arriva a poche settimane

dell’intervento in Commissione, finalizzato a sollecitare la conclusione

dei cantieri dei lavori di messa in sicurezza, ovviamente comprensivi di

complanari e sottopassi, agevolando la circolazione soprattutto dei

numerosi mezzi agricoli insistenti nella zona”.