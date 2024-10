(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 MIGRANTI, M5S: DA FDI E LEGA ATTACCHI EVERSIVI A MAGISTRATURA, SITUAZIONE ALLARMANTE

ROMA, 18 ott. – “Gli attacchi della maggioranza nei confronti della magistratura sono ancora una volta di una gravità inaudita. Il profilo social del partito della presidente del Consiglio dei Ministri e diversi esponenti della stessa forza politica Fdi stanno usando parole inaccettabili dal contenuto eversivo, tralasciando il fatto che stanno sfornando una serie di sciocchezze dal punto di vista giuridico. Visto che parlano di magistrati politicizzati, dovrebbero muovere la stessa accusa a quelli della Corte di Giustizia Ue, visto che il pronunciamento odierno della magistratura trova fondamento nella recente sentenza europea. Evidentemente non hanno nemmeno compreso le ragioni giuridiche della mancata convalida del fermo dei migranti. Per non essere da meno, anche la Lega muove attacchi del tutto incompatibili con il funzionamento della democrazia e delle istituzioni repubblicane. Siamo in una situazione molto grave e allarmante: governo e maggioranza parlamentare voglio giudici proni alle scelte politiche, pretendono di avere meri esecutori e non giudici indipendenti. La deriva autoritaria del centrodestra abbatte i valori della democrazia”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

