Villaggio della Sicurezza 2024: visita del Prefetto Pasquariello e del DG Gioia con il segretario Lucchina e gli organizzatori dell’evento

Prosegue il successo dell’edizione 2024 del Villaggio della Sicurezza organizzato puntualmente da AIME, che vede la partecipazione attiva di ATS Insubria con due stand: uno dedicato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’altro alla sicurezza alimentare.

Nello stand PSAL Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, i visitatori possono assistere a spiegazioni e dimostrazioni pratiche sul tema del rischio infortuni nell’ambito lavorativo e professionale. I tecnici della prevenzione dell’Agenzia, infatti, hanno illustrato le loro attività quotidiane, fornendo preziose informazioni sulle attività di vigilanza e ispezione e anche sulle azioni di supporto per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Un altro punto di interesse è sicuramente lo stand dedicato alla sicurezza alimentare, dove alimentaristi e nutrizionisti di ATS Insubria spiegano le basi per una corretta scelta e gestione degli alimenti, prevenendo errori comuni che possono compromettere la salute.

Lunedì Gianni Lucchina segretario generale di AIME che promuove la manifestazione e Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria hanno accompagnato Salvatore Pasquariello prefetto di Varese in una visita in cui hanno incontrato numerose scolaresche che hanno esplorato l’intera offerta “di sicurezza” presente nel villaggio, dimostrando grande interesse e partecipazione.

Il direttore Gioia di ATS ha dichiarato: “La nostra presenza al Villaggio della Sicurezza è fondamentale per sensibilizzare le comunità, ma anche i singoli cittadini e soprattutto le giovani generazioni sui temi della prevenzione e della sicurezza. È essenziale che le famiglie, i lavoratori e i giovani comprendano l’importanza di adottare comportamenti sicuri sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Un sentito ringraziamento ad AIME per questa manifestazione che si candida a diventare un modello per l’intera regione e un particolare ringraziamento al prefetto Pasquariello per la visita. Segno tangibile del suo impegno per la sicurezza a 360°”.

Renzo Dal Pio di Liberacomm, ideatore e organizzatore dell’evento ha aggiunto: “L’edizione di quest’anno, fin dai primi giorni, ha superato le aspettative in termini di partecipazione e interesse. La collaborazione con ATS Insubria e altre realtà del territorio ha permesso di offrire un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato”.

Il Villaggio della Sicurezza 2024 si conferma un appuntamento innovativo e nel contempo imprescindibile per il territorio, unendo informazione, prevenzione e convivialità in un contesto di grande valore educativo e sociale.

