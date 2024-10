(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Università, Miele (Lega): “Opposizioni abbassino toni, solidarietà a Sasso”

Roma, 10 ott. – “Questa mattina abbiamo registrato un clima tossico in Aula e per questo motivo consiglierei alle opposizioni di abbassare i toni e riportare il confronto politico a livelli consoni. Il collega Sasso, al quale rivolgo la mia totale solidarietà, ha chiesto giustamente di far luce su una vicenda che sinceramente troviamo assurda. Quest’opera continua di indottrinamento all’ideologia gender nei confronti dei nostri ragazzi non può trovare spazio all’interno dell’università pubblica. E’ inammissibile ed è giusto che la Lega, con Rossano Sasso, abbia chiesto chiarimenti, proprio per tutelare l’immagine dei nostri atenei e il lavoro enorme che fanno ogni giorno per formare gli uomini e le donne del domani. Attaccare in quel modo, come è stato fatto questa mattina, un collega per aver espresso la propria posizione su cosa sia più giusto per i nostri studenti, è quanto di più vergognoso e disonorevole possa esistere”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Cultura e Istruzione.