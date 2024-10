(ARC) Esuli: Roberti, nostra terra e Fertilia legate da filo rosso storia

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Trieste, 10 ott – "Quella di Fertilia ? delle tante storie

nella storia dell’esodo fiumano istriano dalmata e non posso che

ringraziare tutti coloro che, con grande impegno, si stanno

impegnando per far conoscere il filo rosso che lega le nostre

terre alla Sardegna. Il percorso di ricostruzione di questa

vicenda ha preso il via qualche anno fa e ha segnato tappe

importanti, tra cui non posso dimenticare la creazione

dell’Ecomuseo Egea – Una luce sulla memoria a Fertilia, e ora se

aggiunge un’altra con la realizzazione del film Rotta 230?

Ritorno alla terra dei padri. Un’iniziativa importante, alla

quale le istituzioni del Friuli Venezia Giulia non faranno

mancare il proprio supporto”.

? questo il concetto espresso dall’assessore regionale alle

Autonomie locali con delega ai corregionali all’estero Pierpaolo

Roberti, alla presentazione del film “Rotta 230? – Ritorno alla

Terra dei Padri”, che oggi ? sbarcato a Trieste in occasione

della Barcolana e precisamente allo Yacht club Adriaco.

Il docufilm ? diretto dal registra Igor Biddau e scritto dagli

autori Mario Audino e Igor Biddaed ed ? stato presentato in

anteprima al Festival del Cinema di Venezia e proiettato in prima

nazionale a Fertilia il 21 settembre. L’opera narra il viaggio

del Klizia, che ripercorre in senso inverso la rotta solcata,

nella primavera del 1948, da 13 pescherecci con a bordo 53

famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che dopo aver

dovuto abbandonare la loro terra hanno raggiunto Fertilia, una

piccola citt? di fondazione incompiuta in prossimit? Alghero in

Sardegna, per stabilirvisi.

Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il direttore

dell’Ecomuseo Egea di Fertilia Mauro Manca, il sindaco di Trieste

Roberto Dipiazza, il vicesindaco di Capodistria Mario Steff? e i

rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e

dalmati.

