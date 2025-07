(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

“STRIAS barbagianni di Sardegna”, al Ceas mostra

fotografica dal 7 luglio

Proseguono le attività organizzate dal Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari in

occasione dei suoi 25 anni. Dal 7 luglio al 6 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle

12:30 e nei sabati di apertura straordinaria del Ceas (12, 26 luglio; 2, 9, 23 agosto; 6

settembre) è visitabile la mostra fotografica dal titolo “STRÌAS – Barbagianni di

Sardegna” a cura di Sardinia Nature Società Cooperativa. L’esposizione è a ingresso

libero e gratuito.

Le immagini, scattate dai fotografi naturalisti Salvatore Frau ed Edoardo Simula, sono

state realizzate a distanza con l’utilizzo di fotocellule per creare meno disturbo possibile

alla fauna selvatica. Per alcune è stata inoltre usata la tecnica della doppia esposizione

che consiste nella combinazione di due fotografie in un’unica immagine che rende le

foto uniche e significative.

