Bardi: il coraggio e il senso del dovere di Francesco D’Onofrio

L’agente di polizia ferito durante i soccorsi per l’esplosione avvenuta ieri a Roma

“Ci sono gesti che raccontano meglio di mille parole cosa significhi avere il senso del

dovere. Quello che ha fatto Francesco D’Onofrio è uno di questi”. È il commento del

Presidente della Regione Vito Bardi al coinvolgimento del poliziotto lucano nell’esplosione

avvenuta ieri a Roma.

“Francesco – aggiunge Bardi – non è solo un atleta di talento (campione di karate) un

lucano che ha portato il nome dell’Italia e della Basilicata sui podi del mondo: oggi è un

simbolo di coraggio e dedizione. Di fronte al pericolo, non ha esitato nemmeno un istante.

È stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell’esplosione, in servizio come agente di Polizia,

mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

La sua prontezza, la sua lucidità, il suo coraggio hanno permesso di mettere in salvo tante

persone, tra cui dei bambini. Un gesto che ci commuove e ci rende orgogliosi. Non è un

eroe per caso: lo è perché ha scelto di esserlo ogni giorno, con la stessa disciplina che lo

ha reso un campione nello sport e con lo stesso amore per il bene comune che oggi lo

guida nella sua divisa.

A nome mio personale e di tutta la comunità lucana – dice Bardi – voglio esprimere a

Francesco la nostra profonda gratitudine, un augurio di pronta guarigione e un fortissimo

abbraccio. A lui, alla sua famiglia, e a tutti coloro che gli sono vicini in questo momento, va

il nostro pensiero e il nostro sostegno. Lo aspettiamo presto, più forte che mai. Caro

Francesco, la Basilicata è fiera di te”.