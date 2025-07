(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

Torna il Progetto Educativo per l’Inclusione e la Tutela Ambientale a Cala Monaci

Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale rilancia anche per il 2025 il progetto educativo dedicato all’inclusione sociale e alla salvaguardia ambientale della spiaggia “Cala Monaci”, in collaborazione con l’Associazione Smile Puglia.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione ufficiale del progetto:

📅 Lunedì 7 luglio

🕤 Ore 9:30

📍 Spiaggia Libera di Cala Monaci – Via Marina del Mondo

Un’occasione per conoscere da vicino le attività previste e contribuire insieme alla cura del nostro territorio.