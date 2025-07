Com. stampa Valfornace accende l’estate: escursioni, sagre, concerti e molto altro ancora per i mesi di luglio e agosto

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 *VALFORNACE **ACCENDE L’ESTATE: **ESCURSIONI, SAGRE, CONCERTI E MOLTO ALTRO

ANCORA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO*

Escursioni, sagre, tornei, concerti, giornate di giochi e molto altro

ancora. Il Comune di Valfornace ha reso noto il ricco calendario degli

“Eventi Estivi 2025”, un programma variegato di iniziative pensate per

animare il territorio e offrire momenti di svago e cultura a cittadini e

visitatori.

Luglio si apre sabato 12 con “Passeggiando Valfornace”. Tutti in e-bike, al

tramonto, per conoscere il territorio in un’escursione naturalistica con la

guida e-bike Sibillini Evolution Francesco Tamburi. Venerdì 18 e sabato 19

Festa della Birra e Beer Cup, promossa dall’Associazione Turistica Pro loco

“Pro-Pieve”, con stand gastronomici e intrattenimenti musicali con Multi

Radio e 90 Mania, a partire dalle ore 19. Domenica 20 luglio è la volta

della Festa della Montagna o di Santa Maria Maddalena, nella località Piani

di Santa Maria Maddalena. Sabato 26 luglio si replica con “Passeggiando

Valfornace”, nuovamente con la guida e-bike Sibillini Evolution Francesco

Tamburi. Domenica 27 luglio ancora “Passeggiando Valfornace, ma stavolta a

piedi, sempre al tramonto, per conoscere il territorio con un’escursione

naturalistica nei dintorni della chiesa di San Giusto, con lettura e musica

dei Giovanni Moschella (attore) e Lallo Pascucci (musicista) in “Natura

Poetica”. Ritrovo alla chiesa di San Giusto alle ore 16.

Agosto si apre sabato 2 con il Torneo Regionale di Burraco, a cura

dell’Associazione Asd Veregra Burraco, in piazza Vittorio Veneto, alle ore

21. Da lunedì 4 a giovedì 14 agosto si terrà il Torneo amatoriale di

Tennis, a cura dell’Associazione Turistica Pro-loco “Pro-Pieve”, presso gli

impianti sportivi di via Don Orione a Pievebovigliana. Mercoledì 6 agosto,

spazio alla musica con “Musica Sport Inclusione”, concerto dell’orchestra

“Insieme per gli altri” e 1° Festa dell’Associazionismo in piazza Vittorio

Veneto, alle ore 21. Venerdì 8 agosto Torneo di Briscola a cura

dell’Associazione Turistica Pro-loco “Pro-Pieve” alle ore 21. Martedì 12

agosto, “Il Canto che Unisce”, un concerto del Coro “Monti Azzurri” diretto

dal maestro Maurizio Maffezzoli e del Coro Sibilla Cai di Macerata diretto

dal maestro Fabiano Pippa, nella chiesa di San Giusto in San Maroto, alle

ore 21:15. Mercoledì 13 agosto, “La Fijiastra Cittadina”, commedia

dialettale di Giuseppe Iori, della Compagnia teatrale “Dieci donne mamme

matte”, in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 21:15. Giovedì 14 agosto è in

programma la Cena in piazza e la presentazione della Scuola Calcio a cura

dell’Associazione Turistica Pro-loco “Pro-Pieve” e dell’Asd Pievebovigliana

2012 in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21. Da sabato 16 a domenica 19

agosto appuntamento con la Sagra degli Arrosticini – 43^ edizione, nella zona

degli impianti sportivi di Fiordimonte con stand gastronomici e musica dal

vivo. Stand e musica tutte le sere dalle ore 18. Infine, domenica 17

agosto, “Passeggiando Valfornace” propone un’escursione naturalistica a

piedi all’Oasi di Polverina, con intervento artistico a cura dell’attrice

Genny Ceresani e della flautista Claudia Piccinini. Ritrovo presso la

ciclostazione

di Pontelatrave, alle ore 17. Semrpe domenica 17 agosto giornata dei giochi

tradizionali, in collaborazione con la FIGeST e PFF, a Pievebovigliana. Per

maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Valfornace al

[image: Valfornace panorama.jpg]