AMBIENTE: CONTRASTO AL CONSUMO DEL SUOLO, AL VIA LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LA RIGENERAZIONE ECOLOGICA E URBANA DEI TERRITORI

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 5 luglio 2025

Approvati gli indirizzi attuativi per l’utilizzo del Fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 gennaio 2025. Lo ha stabilito la Giunta su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Alla Sardegna è destinata una quota pari a 8 milioni e 496.920 euro .

Il Fondo sostiene interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione di aree urbane o periurbane, con priorità per i siti di proprietà pubblica, non edificati o oggetto di demolizione, che permettano un recupero ambientale effettivo e misurabile.

“Con questo programma – afferma l’assessora Laconi – diamo attuazione concreta alla Strategia UE per il Suolo 2030, avviando una importante stagione di interventi mirati alla rigenerazione ecologica degli spazi urbani. È un’opportunità concreta per gli enti locali di investire in sicurezza e qualità ambientale, restituendo valore al territorio e rafforzando il legame tra cittadini e paesaggio”.

I progetti saranno selezionati attraverso un a vviso pubblico per manifestazione d’interesse, che sarà predisposto dalla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente. La Regione valuterà le proposte secondo criteri ambientali, territoriali e di efficacia, in collaborazione con l’Agenzia regionale del distretto idrografico. I criteri regionali di priorità sono principalmente il grado di cofinanziamento da parte dei proponenti, la compatibilità con la pianificazione urbanistica e le previsioni dei Piani di bacino, l’efficacia nella mitigazione del rischio idrogeologico e la qualità ambientale e paesaggistica degli interventi di rinaturalizzazione proposti.

L’obiettivo è coniugare sostenibilità, sicurezza e riqualificazione urbana, contribuendo a una transizione ecologica che non sia solo normativa, ma tangibile nelle città e nei territori.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna