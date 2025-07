Orientamenti, 3 giornate per le matricole dell’Ateneo di Udine

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Terza edizione del summer camp per le matricole dell'Ateneo friulano

AL VIA “ORIENTAMENTI”, PER I FUTURI STUDENTI TRE GIORNATE

DI ISTRUZIONI ALLA VITA PRATICA ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE

Dal 7 al 9 luglio a Palazzo di Toppo Wassermann e a Palazzo Antonini

Udine, 5 luglio 2025 – Aiutare i futuri iscritti, e gli studenti che in autunno inizieranno la quinta

superiore, a scegliere il corso di laurea in modo consapevole e a conoscere l’Università di

Udine anche nella pratica quotidiana. È l’obiettivo di “Orientamenti” (www.uniud.it/orientamenti),

la terza edizione del summer camp sull’orientamento universitario in programma all’Ateneo

friulano dal 7 al 9 luglio. Un’esperienza immersiva nella realtà accademica tra scelte, incontri e

spazi da scoprire.

La prima giornata, lunedì 7 luglio, l’appuntamento è alle 11, a Palazzo di Toppo Wassermann (via

Gemona 92, Udine). Le operazioni di conoscenza iniziale, registrazione, consegna dei materiali e

del badge, introdurranno la prima attività, un workshop, con la psicologa di ateneo, per orientarsi

all’università. Cioè come si sceglie un corso di laurea, quali strumenti usare e cosa valutare nella

scelta.

Dopo la pausa pranzo comune, alle 15 è in programma l’incontro con l’Ufficio orientamento

dell’Ateneo in cui i partecipanti potranno sbizzarrirsi con le domande per chiedere chiarimenti su

tutto ciò che riguarda iscrizioni, test, borse di studio, alloggi, curricula e problematiche personali.

Martedì 8 luglio, sempre dalle 11 a Palazzo di Toppo Wassermann, primo incontro dedicato a

come “sopravvivere” al lessico universitario, ovvero tutto ciò che serve per decifrare il linguaggio

universitario e non sentirsi spaesati. Dalle 12.30 si affronteranno gli scenari post-laurea, un focus

sugli sbocchi professionali e sui percorsi che si aprono a seconda del corso di laurea prescelto.

Dalle 13.30 alle 15.30 ritorna il pranzo informale in comune.

Dalle 15:30 alle 17 è prevista una “esplorazione urbana”, una visita ai principali luoghi della città e

dell’università. Un tour guidato nei luoghi che gli studenti si troveranno a frequentare durante

l’esperienza universitaria: aule, biblioteche, cortili, palazzi storici.

Alle 17:00 spazio ai tutor che racconteranno la loro esperienza di “fratelli maggiori” delle matricole,

fondamentali nell’aiutare e accompagnare i nuovi iscritti, e non solo, nella vita universitaria di ogni

giorno. Un momento informale per parlare con chi l’università la vive già.

Mercoledì 9 luglio, a Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine), con “Uniud on board” spazio

alle procedure d’immatricolazione. Alle 17.30, nell’aula 1, un incontro che scioglierà gli ultimi dubbi

su come si organizza lo studio, come ci si iscrive agli esami, quali sono le scadenze da tenere a

mente e altre questioni che ogni universitario ha deve affrontare nel corso del suo percorso di

studi.

Alle 18, nell’aula 2, sarà la volta di “Destinazione Medicina: le novità del percorso”, con tutte le

informazioni utili per affrontare il nuovo sistema. Da quest’anno infatti l’ingresso al corso di laurea

magistrale e ciclo unico in Medicina e chirurgia prevede un semestre aperto con insegnamenti

comuni, esami nazionali e graduatoria unica.

Alle 17:30 sono previsti due appuntamenti. Nel parco di Palazzo Antonini, “Bussola matricola:

orientamento in tempo reale”. Uno spazio in cui si potrà interagire con i tutor e il personale

dell’Ateneo specializzato nell’orientamento per chiedere informazioni generali e specifiche su chi fa

cosa all’università e a chi ci si può rivolgere nel corso dell’esperienza accademica.

Il secondo incontro si terrà nel laboratorio informatico. Una sorta di “check-in digitale” in cui chi lo

desidera potrà iscriversi sul posto con l’aiuto del personale dell’Ufficio orientamento.

Dalle 19, sempre nel parco di Palazzo Antonini, un momento conviviale con musica per festeggiare

l’inizio del percorso all’Università di Udine.