(ARC) Imprese: Fedriga, coraggio e scelte responsabili per futuro FVG

Udine, 4 lug – “La collaborazione tra istituzioni e sistema

produttivo ha permesso al Friuli Venezia Giulia di affrontare

anche i momenti pi? complessi, portando risultati straordinari

per la nostra comunit?. Oggi, festeggiando gli 80 anni di

Confindustria Udine, celebriamo non solo il passato, ma guardiamo

con responsabilit? e coraggio alle sfide del futuro”.

Cos? il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ?

intervenuto a Udine in occasione dell’anniversario

dell’associazione di categoria, ringraziando gli imprenditori

quali protagonisti di una crescita che ha saputo coniugare

competitivit? e coesione.

Alla presenza dell’assessore regionale alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini, del presidente di Confindustria Udine Luigino

Pozzo e del presidente regionale di Confindustria FVG Pierluigi

Zam?, Fedriga ha ricordato i numeri che testimoniano l’evoluzione

di questi anni, portando come esempio la crescita del bilancio

regionale, passato dai 4,1 miliardi del 2018 agli oltre 6

miliardi del 2025. “Un traguardo reso possibile – ha spiegato il

governatore – grazie a una comunit? che ha saputo muoversi

insieme, condividendo percorsi di sviluppo e assumendosi ciascuno

la propria parte di responsabilit?: istituzioni, imprese e

cittadini”.

Il massimo esponente dell’esecutivo ha poi approfondito il tema

del coraggio nelle scelte di governo. Di fronte a un mondo

complesso, dove non esistono soluzioni semplici, ? la politica

per prima che deve mettersi in discussione. “Raccontare verit?

comode solo per ottenere consenso – ha detto Fedriga – fa un

danno al Paese. Serve invece il coraggio di spiegare ai cittadini

perch? certe scelte siano necessarie. Lo vediamo nella sanit?,

dove stiamo lavorando per migliorare sempre di pi? la risposta,

ma anche nella realizzazione di infrastrutture strategiche o

quando serve avvicinare le filiere produttive all’Europa per non

essere ricattabili da Paesi terzi”.

Guardando alle sfide future, Fedriga ha parlato di formazione che

deve insegnare a “riformarsi” continuamente, perch? le

professioni cambiano e la capacit? di adattamento ? la vera

risorsa. A ci? si aggiunge poi, secondo il governatore, la

capacit? di saper distinguere tra immigrazione subita e

immigrazione guidata e qualificata, come fanno i progetti di

formazione nei Paesi di origine che permettono di accogliere

lavoratori pronti a integrarsi e a costruire qui un futuro.

Fedriga ha concluso il suo intervento ribadendo la centralit? del

“lavorare insieme come sistema. Confindustria Udine, in questi 80

anni, ha dimostrato di essere un aggregatore, un motore che ha

fatto crescere non solo le imprese ma l’intera comunit?

regionale. Continuate su questa strada: il Friuli Venezia Giulia

ha bisogno di voi, oggi pi? che mai”.

L’assessore regionale alle Attivit? produttive Sergio Emidio

Bini, dal canto suo, ha sottolineato a margine dell’incontro “il

ruolo decisivo svolto da Confindustria Udine e dagli imprenditori

friulani quale motore dell’economia e dello sviluppo della

comunit? regionale, soprattutto nei momenti chiave come il post

terremoto e il post pandemia”.

