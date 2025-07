(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 TAX CREDIT, AMATO (M5S): LEGGE FRANCESCHINI GESTITA DA CHI GOVERNA NO DA CHI L’HA FATTA

Roma, 5 lug. – “Finalmente Giorgia Meloni contribuisce a fare un po’ di chiarezza sul Tax credit, dice sia stato un ignobile scandalo costato 7 miliardi negli ultimi 8 anni. Ma la gestione di una legge è di chi la fa o di chi la governa? Perché la legge Franceschini è stata governata dalla sottosegretaria alla cultura Lucia Bergonzoni e dal Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo Nicola Borrelli, che si è dimesso. Sono loro che negli ultimi 8 anni hanno governato il cinema italiano. Il governo Draghi ha tentato di correggerla quella legge, come riporta anche Il Foglio, con una riforma che però è rimasta nel cassetto e di fatto hanno continuato a gestirla Bergonzoni e Borrelli. Anche per i colleghi della maggioranza non dovrebbe essere difficile da capire”.

Così in una nota il deputato M5S in commissione Cultura alla Camera Gaetano Amato.

