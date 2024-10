Camera dei Deputati: Agenda di domani giovedì 10 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

AGENDA DI DOMANI, GIOVEDì 10 OTTOBRE

AULA

📌9.30 Seguito discussioni: pdl relitto Scirè, mozioni parità di genere commissione inchiesta rischio idrogeologico, pdl statuto speciale FVG, abrogazione norme prerepubblicane, mozioni autonomia

COMMISSIONI

📌8.30_Femminicidio_audizioni di donne indiane e pakistane esperte in tema di empowerment economico di donne vittime di violenza

📌13.30_Affari esteri_Audizione del Rappresentante permanente dell’Unione europea in Georgia, Paweł Herczyński

📌14_Affari costituzionali_Separazione delle carriere (referente, previste votazioni)

📌14_Finanze_audizioni in tema di misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l’acquisto di abitazioni

📌14_Ambiente e Attività produttive_audizioni sulla Legge annuale per la concorrenza

EVENTI

📌9.30 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “Il ruolo dei revisori nelle nuove sfide per gli enti locali: tra accrual, nuova governance europea e riforma del TUEL”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌10.30 Sala del Refettorio. Seminario: “Le società di informazioni commerciali per la crescita e lo sviluppo dell’economia del Paese e delle imprese”. ANCIC

📌10 Sala Matteotti. Convegno: “Sviluppo delle relazioni e opportunità commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita”. On. Barabotti. Messaggio del Questore Benvenuto. Diretta webtv

📌15 Sala della Regina. Convegno in occasione della Giornata mondiale della salute mentale: “L’importanza del benessere mentale, per una salute globale”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Sergio Costa Presentazione Renael Green Horizon

📌13 Libertà per Ocalan – Una soluzione politica per la questione curda. Marco Grimaldi

📌14.30 Presentazione libro “Più donna meno pausa”. Martina Semenzato

📌16 Settimana della consapevolezza sulla disprassia. Erik Umberto Pretto

📌17.30 Federico Mollicone. Presentazione film Sissy