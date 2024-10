(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

L’irriverente. Nuovi bonus. Non ditelo a Salvini, Meloni e Giorgietti

Un politico brasiliano di primo piano ha promesso in campagna elettorale, in caso di rielezione, il miracoloso farmaco di origine danese Ozempic, gratis, per tutti: Eduardo Paes, il sindaco di Rio de Janeiro del Partito Social Democratico (PSD), sostenuto dal presidente Lula, è stato rieletto al primo turno. Vedremo se la promessa del sindaco di Rio, Paes, «nao vai ter mais gordinho», «non ci saranno più cicciotti», sarà mantenuta.

“L’anno prossimo il brevetto sarà aperto, esisterà il generico e io lo renderò disponibile a tutti2. Paes lo ha annunciato e provato: “L’altro giorno sono andato a fare un esame del sangue e ho tutti i valori aposto.Non ho nemmeno rinunciato alle mie birrette”.

Il farmaco Ozempic, originariamente per la cura del diabete di tipo A, induce senso di sazietà e riduce la fame. In Italia costa 117 euro a pennetta e ne servono 4 al mese. Praticamente quanto un bonus ordinario degli italici provvedimenti tipici di questo governo, e non solo.

Speriamo che i nostri governanti lo diano a tutti e non solo alle coppie (uomo/donna) sposate con figli.

François-Marie Arouet, irriverente collaboratore di Aduc

