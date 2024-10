A Santa Fiora apre il “Punto Digitale Facile” nel Palazzo comunale da lunedì 7 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Visita il Punto Digitale Facile per ricevere assistenza

e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

COMUNE AMICO – Santa Fiora

palazzo comunale piazza Garibaldi

Siamo aperti: dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30

CONTATTI

regione.toscana.it/competenzedigitali

Santa Fiora

Comune Amico

Se hai bisogno di ricevere

assistenza, accompagnamento e formazione

per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle

tecnologie digitali, presso il nostro Punto potrai

usufruire del supporto di un operatore e di una

postazione dedicata.

Alcuni dei servizi disponibili presso

il Punto di Santa Fiora

Servizio CIE (Attivazione e utilizzo della Carta d’Identità Elettronica)

Servizio CNS (Attivazione e utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi)

Servizio SPID (Attivazione e utilizzo dello SPID – Sistema Pubblico di

Identità Digitale)

Servizi Digitali Sanitari Regionali (es. Fascicolo Sanitario

Elettronico, Prenotazioni CUP 2.0, Zero Code, Cambio medico, Libretto

Vaccinale, Medicina dello Sport, Attestazione scolastica vaccinazioni,

HAPPY Mamma, Borsellino elettronico per celiaci)

Servizi di Posta Elettronica (ordinaria e PEC)

Servizi Digitali di Pagamenti amministrativi Portale IRIS

(bollo auto,caccia/pesca/funghi, multe), PagoPA