(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 Sentenza Consulta su balneari, Giani e Marras: “Rispetto per decisione,

restano i problemi per turismo”

Scritto da Redazione, martedì 1 luglio 2025

“La sentenza della Corte costituzionale non aggiunge né toglie nulla

alla nostra legge. Avevamo chiarito, proprio nell’articolato, che avremmo

subito preso atto della tanto attesa normativa nazionale. Rimane tuttavia

la disputa nel merito, perché la legge nazionale a cui siamo tenuti ad

adeguarci, ha aggiunto confusione alla confusione e il decreto attuativo

appena proposto dal ministro Salvini non fa che confermarlo. Avevano a

disposizione una legge ben fatta e hanno stravolto anche il compito più

semplice: quello di copiarla. Rispettiamo questa decisione, ma

politicamente non possiamo che osservare un’altra volta quanto questa

materia sia stata usata soltanto a fini elettorali, senza mai entrare

davvero dentro al cuore di uno dei settori più importanti del turismo

italiano, i cui effetti negativi dovuti allo stallo, continueranno a

generarsi anche nei prossimi anni”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore a

turismo e attività produttive, Leonardo Marras, commentano la notizia

della sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità di

alcuni articoli della norma regionale sulle concessioni balneari.