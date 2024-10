(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Giustizia: Costa, presto via libera a Governo per d.lvo presunzione innocenza

“Ho ascoltato con molto rispetto le audizioni in Commissione Giustizia sul decreto relativo al divieto di pubblicazione “alla lettera” delle ordinanze di custodia cautelare. Anche chi ha espresso disaccordo sul testo che deriva dal mio emendamento alla legge di delegazione europea, lo ha fatto con argomentazioni interessanti e civili, che tuttavia santificano il processo mediatico e sacrificano la presunzione di innocenza, un principio nel nostro paese troppo spesso calpestato. Confido che la prossima settimana si possa rendere un parere al Governo per arrivare alla approvazione definitiva del testo”.

Così in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

