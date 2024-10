(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Ultras Inter-Milan: Berruto (Pd), governo venga a riferire in Aula

Chiediamo un’informativa ai ministri Piantedosi e Abodi sul tema delle infiltrazioni mafiose che stanno riemergendo in questi giorni rispetto al mondo delle tifoserie organizzate nel calcio e degli ultras. Il tema non è solo sportivo, ma di ordine pubblico, di sicurezza, di controllo di attività criminali. In Senato siedono un presidente e un amministratore delegato di società di serie A. Si parta da loro per affrontare seriamente il tema in parlamento, anche a tutela di tutto il mondo dello sport e del calcio, quello sociale e inclusivo che lavora per la legalità. Non è più rinviabile una discussione e ci auguriamo che i ministri Piantedosi e Abodi vengano a riferire in Aula quanto prima”.

Così il deputato e responsabile Sport del Pd, Mauro Berruto, intervenendo in Aula.

Roma, 1 ottobre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]