Università di Firenze – Monica Guerritore per Unifi Chairs: prosegue il ciclo di appuntamenti con personalità di chiara fama per il Centenario dell’Ateneo fiorentino

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Firenze, 30 settembre 2024

*Comunicato stampa*

*Monica Guerritore per Unifi Chairs*

*Prosegue il ciclo di appuntamenti con personalità di chiara fama*

*per il Centenario dell’Ateneo fiorentino*

Prosegue, per il centenario dell’Università di Firenze, il ciclo di

incontri con personalità di chiara fama, realizzato grazie al contributo di

Fondazione CR Firenze.

Dopo il premio Nobel Guido W. Imbens, l’Ateneo propone alla comunità

studentesca e alla cittadinanza due incontri con *Monica Guerritore*,

regista, drammaturga,

scrittrice e interprete italiana.

La doppia iniziativa è stata presentata stamani dalla rettrice *Alessandra

Petrucci* e dal docente di Linguistica italiana *Marco Biffi*, alla

presenza della stessa Guerritore.

Due gli appuntamenti proposti al Cinema Teatro La Compagnia (via Cavour,

50/r, Firenze). *Oggi* alle ore 15, Monica Guerritore nell’incontro *“La

vita vera è nelle ombre (Paul Celan)”* incontrerà *studentesse, studenti e

dottorandi Unifi*: il seminario, dedicato alla rappresentazione teatrale,

affronterà il percorso dalla scelta del testo alla messa in scena,

fondandosi su riferimenti a Celan, Rimbaud, Valery, Vico.

Il secondo appuntamento si terrà, sempre al Cinema Teatro La Compagnia,

domani, *martedì 1 ottobre* (*ore 18*) ed è *aperto alla cittadinanza*. Ha

per tema *“La messa in scena come indagine / videor ut video”* e si

presenta come una dimostrazione pratica e pubblica del lavoro che il

regista e l’interprete compiono attraverso la lettura profonda del testo e

la sua rappresentazione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

*“Unifi Chairs* – ha affermato la *rettrice* – *si caratterizza come un

progetto che permette di affrontare temi trasversali e interdisciplinari,

capaci di coinvolgere studenti e cittadinanza, creando proficue occasioni

di incontro con personalità di eccezione”.*

*In foto: *Marco Biffi, Alessandra Petrucci e Monica Guerritore

Ufficio stampa

Unità funzionale comunicazione esterna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE