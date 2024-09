CS Domanda Regione per impianto M. Agosti

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

lun 30 settembre 2024 Comunicato Stampa

Domanda alla Regione per la ristrutturazione del campo di atletica Mario Agosti

Pordenone, 30/09/2024

La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione per l’anno 2024 una dotazione di 3 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia o ampliamento degli impianti sportivi destinati anche, ma non solo, all’atletica leggera.

Dal momento che il Comune di Pordenone intende da tempo realizzare un’importante ristrutturazione del campo di atletica Mario Agosti, nell’ultima seduta di Giunta si è deciso di presentare domanda di contributo alla Regione per 700 mila euro (importo massimo concedibile), somma che andrebbe a coprire le spese di manutenzione straordinaria della pista outdoor e degli spogliatoi di via San Vito, oltre a quelle di recupero degli spogliatoi originari.

