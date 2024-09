(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 INPS, AIELLO (M5S): SMENTITA SU PENSIONI PROVA DI DILETTANTISMO IMBARAZZANTE

ROMA, 24 SETTEMBRE 2024 – “La nota stampa con cui l’Inps ha rettificato quanto scritto in tema di pensioni nel XXIII Rapporto annuale, presentato stamani, ha dell’incredibile e dimostra un livello di dilettantismo imbarazzante. La versione fornita in serata dall’Istituto contraddice in toto quanto scritto nel documento, in cui si sostiene che l’età media di accesso alla pensione e la generosità dei trattamenti rispetto all’ultima retribuzione rischiano di creare squilibri per il sistema previdenziale. Adesso invece non solo non esistono problemi di sostenibilità, ma addirittura, nel confronto internazionale, l’età di uscita dal lavoro dei lavoratori italiani è in linea con i Paesi Ue. A quale delle due versioni dobbiamo credere? A quella ‘allarmistica’ della mattina o a quella rassicurante della sera? Non vorremmo che dietro a questa pantomima ci fosse una regia politica, visto che, come noto, la riforma delle pensioni è un tema caldo dentro la maggioranza in vista della prossima Manovra. Come diceva qualcuno: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Sta di fatto che questo è il Governo che a maggio 2023 ha defenestrato Pasquale Tridico con un colpo di mano per passare il testimone prima ad una disastrosa commissaria e ora a un management evidentemente non all’altezza. Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

