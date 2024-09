(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

CLIMA, FONTANA (M5S): SU POLIZZE ‘CASA’ MELONI CI DICA SE DOBBIAMO DAR RETTA A MUSUMECI O A SALVINI

ROMA, 23 SET. – “Ricapitoliamo. Le distruzioni causate da fenomeni meteo sono sempre più impattanti per il nostro paese, ma per la nostra presidente del Consiglio è il “green deal” l’origine di tutti i mali. Già questo farebbe sorridere, se non fosse che il piano anti-dissesto idrogeologico tanto sventagliato dall’esecutivo è fermo al ministero dell’Ambiente, come ha confermato il ministro Musumeci. Lo stesso ministro che nel 2023, di fronte agli alluvionati che avevano perso la casa, disse “che lo Stato non è un bancomat”. E che adesso, in seguito a un’altra alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, vuole imporre agli italiani un’assicurazione sugli eventi catastrofali. In pratica un’altra tassa sulla casa, con i colossi del mondo assicurativo che già si sfregano le mani. Nello stesso governo però c’è il ministro delle Infrastrutture Salvini che non vuole saperne. E anche quello dell’Ambiente Fratin è scettico. Che dire: questo biennio ci ha abituato a sentire ministri del governo Meloni che dicono una cosa, con altri “compagni di squadra” che dieci minuti dopo ne dicono un’altra. Però un fenomeno alluvionale non è un gioco, come non lo è sborsare fior di quattrini per una “polizza casa”, con gli italiani già sufficientemante zavorrati dal caro-vita. Quindi sarebbe auspicabile che Meloni ci chiarisca una cosa: dobbiamo dar retta a Musumeci o a Salvini?”. Così in una nota la capogruppo M5s in commissione Ambiente-Infrastrutture alla Camera Ilaria Fontana.

